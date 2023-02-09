Amasra'daki madenciler deprem bölgesinde: Yoğun bakımdan çıkıp enkaza koştu
Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye giden ekipler arasında madenciler de var. Ekipte, Bartın Amasra'da ekim ayında meydana gelen grizu patlamasında yaralanan işçiler de bulunuyor. Kurtarılan işçilerden biri, yoğun bakımdan çıktıktan sonra hiç düşünmeden deprem bölgesine hayat kurtarmaya gitti. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya)
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