Amasya'da otomobilin bisiklete çarpma anı kamerada

Amasya'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Muzaffer Sucu'ya otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Muzaffer Sucu yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sucu'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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