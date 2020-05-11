Amatör futbolcuya kapkaç anı kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda arkadaşlarıyla görüntülü cep telefonu görüşmesi yapan amatör bir futbolcu kapkaça uğradı. Cep telefonu çalan şüpheliyi futbolcu kovalamaya başladı. Bir süre sonra yakaladığı şüpheliyi bıçaklanma korkusuyla serbest bıraktı. Olayın ardından şikayet polise üzerine şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

ntv.com.tr 11.05.2020 - 17:48 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 18:14

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