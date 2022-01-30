‘Ambulans gecikti’ diyerek güvenlik görevlilerine saldırdılar
Gaziantep’te ambulansın geciktiği iddiasıyla doktorla tartışan hasta yakınları araya giren güvenlik görevlilerine saldırdı. Olay, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde yaşandı. Evde dengesini kaybederek düşen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Derviş Çelikbilek, 112 ambulansıyla hastaneye getirildi. Doktorla tartışmaya başlayan hasta yakınları araya giren güvenlik görevlilerine saldırdı. Gaziantep Valisi Davut Gül, yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi. Gül mesajında ‘‘Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz’’ dedi.
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