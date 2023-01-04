Ambulans şoförünü bıçakladı, kendisini görüntüleyene saldırdı

İstanbul Başakşehir'de ambulansın aracına çarptığını iddia eden kadın sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. ''Arabada hamile kardeşim var, bebeği zarar görebilirdi'' diyen kadın, kendisini görüntüleyene de ''Taciz ettiniz, sapıksınız'' diyerek saldırdı.

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