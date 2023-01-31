Edirne'de trafik kazasında yaralanan sürücünün ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu. Sağlık ekibinin soru sormasına öfkelenen sürücü ''Yok adını söyle, yok TC'ni söyle. Bir söylüyorum, bin soruyor'' diyerek ambulanstan indi. Başından yaralı olan sürücü, jandarmanın uğraşları sonucunda ikna oldu ve ambulansa tekrar bindi.
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