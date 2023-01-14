Ambulansa yol vermedi, önüne beton döktü

İstanbul Bağcılar Mimar Sinan Caddesi'nde beton mikserinin sürücüsü, seyir halindeki ambulansa yol vermedi. Ambulans sürücüsüne hakaret eden beton mikseri sürücüsü, ambulans sürücüsüne de hakaretler savurdu. Beton mikserinin yol kenarına ve bazı araçların üzerine beton döktüğü de belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar'da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" diyerek olaya tepki gösterdi. Yakalanan sürücüye 21 bin 268 Lira para cezası kesildi.
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