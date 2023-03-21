Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 bin 338 lira ceza kesildi

İstanbul Avcılar'da dakikalarca ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 bin 338 lira ceza kesildi. Ambulans şoförü, siren ve kornaya rağmen sürekli sol şeritte ilerleyerek kendisine yol vermeyen sürücüyü cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

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