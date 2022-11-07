Ambulansın arabalarına çarptığını öne sürüp saldırdılar
İstanbul Avcılar’da bir sağlık ekibi, kalp hastasına müdahale ederken sopalı saldırıya uğradı. Saldırganların gerekçesi, ambulansın araçlarına çarpmasıydı. Sopayla dövülen sağlık görevlilerinden biri yaralanırken kalp hastası güçlükle hastaneye yetiştirildi. 4 saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
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