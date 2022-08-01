Mersin'de ihbar üzerine hasta almaya giden 112 acil sağlık ekibine saldırıda bulunuldu. Kimliği belirsiz bir kişi, kapısını açmaya çalıştığı ambulansın camına kafa attı. Bunun üzerine acil sağlık ekibi, beyaz kod verdi. Şüpheli gözaltına alındı; il sağlık müdürlüğü de suç duyurusunda bulundu.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 01.08.2022 - 14:45| Son Güncelleme : 01.08.2022 - 15:20
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.