Ambulansın camına kafa attı

Mersin'de ihbar üzerine hasta almaya giden 112 acil sağlık ekibine saldırıda bulunuldu. Kimliği belirsiz bir kişi, kapısını açmaya çalıştığı ambulansın camına kafa attı. Bunun üzerine acil sağlık ekibi, beyaz kod verdi. Şüpheli gözaltına alındı; il sağlık müdürlüğü de suç duyurusunda bulundu.

Haberler - DHA 01.08.2022 - 14:45 | Son Güncelleme : 01.08.2022 - 15:20

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