Ambulanstan inip akrabalarının arabasını taşladı

İstanbul Bağcılar’da iddiaya göre, uyuşturucunun etkisinde olan bir kişi akrabalarının aracını taşladı. Yarı çıplak haldeki genç, sağlık ekibi tarafından bindirildiği ambulanstan inerek etrafındakilere saldırdı. Olay yerine gelen çok sayıda polis, genci yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı.

Haberler - İHA 13.09.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 11:26

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