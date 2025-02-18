Ameliyathanede stent pazarlığına gözaltı
İstanbul'daki bir özel hastanede anjiyo sırasında hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı.
Ameliyat masasında damarları tıkalı olan hastayla yapılan pazarlıkla ilgili gözaltı işlemi gerçekleşti. İstanbul Bahçelievler'deki özel hastanenin muhasebecisi mali şube ekiplerince emniyete götürüldü.
Soruşturmaya konu olan görüntüler Arena programında yayınlandı. Kayıtta damarları tıkalı olduğu belirlenen 51 yaşındaki hasta acil müdahale için anjiyografi ünitesine alınıyor. Odada sağlık personeli var. Ancak o sırada steril olmayan kıyafetlerle bir görevli içeriye giriyor ve pazarlığa başlıyor.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün başlattığı incelemenin ardından muhasebecinin işine son verildi. Hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurularak idari para cezası kesildi.
Hastanenin istediği ek ücretle ilgili SGK ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bilidirimde bulunulacağı açıklandı.
Konula ilgili adli soruşturma da sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Özel Hastane
- Ameliyat