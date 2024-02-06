Amy Winehouse biyografisi Back To Black'ten fragman
27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan biyografi filminden ilk uzun fragman yayınlandı. Sam Taylor-Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde şarkıcıyı İngiliz oyuncu Marisa Abela canlandırıyor. Senaristliğini Matt Greenhalgh'ın yapacağı film, adını şarkıcının ünlü şarkısı "Back to Black"ten alıyor. Film ABD'de 17 Mayıs'ta sinemalarda.
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