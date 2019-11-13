Anadolu lezzetleri Diyarbakır'da (45 ilden yöresel lezzetler)
Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı bugün kapılarını açtı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen fuarda 45 ilden birçok yöresel lezzet yer alıyor. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, konukları AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya ile fuara ilişkin ayrıntıları konuştu.
13.11.2019 - 12:31| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 12:37
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