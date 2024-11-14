Anadolu parsının en net görüntüleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tehlike altında olan Anadolu parsının bugüne kadar fotokapana takılan en net görüntüsünü paylaştı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, “Tüm ihtişamıyla. Bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle. Ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.