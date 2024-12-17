Anadoludakiler belgeselinin tanıtımı yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen "Anadoludakiler" projesi için NTV tarafından hazırlanan belgeselin tanıtımı yapıldı. Projenin Türkiye'nin kalkınma hamlelerinin parçası olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, belgeseli hazırlayan NTV ekibine de teşekkür etti. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk de katıldı.
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