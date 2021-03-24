Yeni bir meteorolojik olayla karşı karşıyayız: Downburst
Fırtına, dolu, kar, hortum... Türkiye, son dönemde ani hava değişimleriyle çok sık karşı karşıya kalıyor. NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, sık yaşanan bu değişimlerin nedenini anlattı. Gökhan Abur, ''Yeni bir meteorolojik olayla karşı karşıyayız'' diyerek bir uyarıda da bulundu. Abur, henüz Türkçe karşılığı olmayan meteorolojik olayı ''downburst'' olarak açıkladı, ''Çok güçlü sağanaklar, dolular oluşturan ve hortumdan çok daha tehlikeli olan bu olayı ülkemizde görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da görmeye başlayacağız'' dedi.
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NTV 24.03.2021 - 19:41| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 20:20
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