Aniden bastıran kuvvetli yağışlara dikkat! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporu yayımlandı. MGM, İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre yer yer sağanak yağışlı havanın etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşerek mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi. Ege Bölgesi'nde de şiddetli yağış etkili oluyor. Balıkesir, Aydın ve İzmir'de sel araçları sürükledi. Su baskınları yaşandı. Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Deprem bölgesinde yağış ne kadar etkili olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yurt genelinde son durumu aktardı.
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