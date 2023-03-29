Ankara güne kar yağışıyla başladı

Dün sağanağın etkili olduğu Ankarada vatandaşlar, yeni güne karla uyandı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yapıyor. Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
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