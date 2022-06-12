Ankara için yeni uyarı: Açık alanlardaki etkinlikleri erteleyin
Başkent’te dün meydana gelen selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir yağış uyarısı daha geldi. Hem arama çalışmalarındaki son durumu hem de yeni uyarının ayrıntılarını NTV ekibinden Serkan Kaya aktardı. (Kamera:Timuçin İlbaylı)
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