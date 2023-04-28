Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki seyahat 2 dakikalık videoda
Açılışı iki gün önce (26 Nisan) gerçekleştirilen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahatin hazırlanan zaman atlamalı (time-lapse) 2 dakikalık video görüntüleri, güzergahtaki ayrıntınları gözler önüne seriyor.
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