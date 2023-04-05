Ankara-Sivas YHT hattı ne zaman açılacak? Bakan açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Ramazan Bayramı sonrası açılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Sivas'taki bir kardeşimiz İstanbul'daki evine hızlı trenle kesintisiz olarak 6 saatte ulaşmış olacak." dedi.
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