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Ankara-Sivas YHT hattı ne zaman açılacak? Bakan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Ramazan Bayramı sonrası açılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Sivas'taki bir kardeşimiz İstanbul'daki evine hızlı trenle kesintisiz olarak 6 saatte ulaşmış olacak." dedi.

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