Ankara'da 2 TIR'ın çarpıştığı kaza kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda karşıdan gelen başka bir TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
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