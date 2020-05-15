Ankara'da 5 günlük bebek böyle kaçırıldı

Ankara’da yeni doğum yapan anneyi çocuğuna ben bakarım sen dinlen’ cümleleriyle kandırarak bebeğini çalan kadın, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. 5 günlük bebeğin kaçırılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA 15.05.2020 - 18:00 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 18:09

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