Ankara'da 62 kişiye corona virüsü karantinası başladı
Wuhan'dan getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren ekip için karantina süreci başladı. 62 kişi Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesinde 14 gün boyunca izlenecek. Peki karantina süreci nasıl olacak? NTV ekibinden Celal Çamur aktardı
NTV Haber 02.02.2020 - 09:20| Son Güncelleme : 02.02.2020 - 09:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.