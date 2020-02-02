Ankara'da 62 kişiye corona virüsü karantinası başladı

Wuhan'dan getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren ekip için karantina süreci başladı. 62 kişi Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesinde 14 gün boyunca izlenecek. Peki karantina süreci nasıl olacak? NTV ekibinden Celal Çamur aktardı

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