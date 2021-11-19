Ankara'da binada patlama: 2 ölü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binada büyük bir patlama meydana geldi. Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamada, binanın büyük bir kısmı yıkıldı. Enkaz altından çıkarılan bir kız çocuğu ile babası hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen 4 yaralıdan birinin durumu ağır.
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NTV Haber 19.11.2021 - 04:14| Son Güncelleme : 19.11.2021 - 04:21
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