Ankara'da bir köpek saldırısı daha kamerada: Öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Ankara'da geçtiğimiz hafta ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, başıboş köpeklerin saldırısına uğramış, ağır yaralanmıştı. Başkentten yine sahipsiz köpek saldırısı haberi geldi. 16 yaşındaki öğrenci okula giderken sahipsiz köpekler bir anda üzerine koştu. Birisi çocuğu ısırdı. Öğretmenlerinin yardımı ile kurtulan çocuk, hafif yaralı şekilde saldırıyı atlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.