Ankara'da fırtınada uçan üç kişilik koltuk bir evin önüne düştü
Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binalardan kopan parçalar ve eşyalar uçtu. Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi 2547'nci caddede bulunan 35 katlı bir apartmanın balkonlarından birçok eşya etrafa saçılırken, üç kişilik bir koltuğun uçtuğu anlar ise kameraya yansıdı. Fırtınanın etkisiyle havalanan koltuk, 2531'inci sokaktaki bir evin önüne düştü.
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