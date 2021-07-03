Ankara'da hortum meydana geldi

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum panik yarattı. Meteorloiji Genel Müdürlüğü bugün Başkent Ankara için sağanak yağış uyarısı da yaptı. Su baskını, sel ve kuvvetli rüzgara karşı da dikkatli olunması istendi.

NTV 03.07.2021 - 16:20 | Son Güncelleme : 03.07.2021 - 16:27

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