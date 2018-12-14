Ankara'da kaza yapan hızlı trenin enkazı kaldırılıyor

Ankara'da dün meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu, 27 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı. Çarpışan yüksek hızlı trenle, kılavuz lokomotifin enkazını kaldırma çalışmaları da devam ediyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş olay yerinden ayrıntıları aktardı.