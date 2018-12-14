NTV

Ankara'da kaza yapan hızlı trenin enkazı kaldırılıyor
14.12.2018 - 09:27

Ankara'da dün meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu, 27 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı. Çarpışan yüksek hızlı trenle, kılavuz lokomotifin enkazını kaldırma çalışmaları da devam ediyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş olay yerinden ayrıntıları aktardı.

Diğer Videolar

tümünü göster
indir.jpg

Alaçatı'da bir iş yerinde yangın

 14.12.2018 - 16:58
,AnslOU8S_kenWVV-NzAHpQ.jpg

Diyarbakır'da barajın kapağı koptu: 5 ilçede alarm

 14.12.2018 - 14:54
bakan-turhal.jpg

Ulaştırma Bakanı Turhan'dan sinyalizasyon iddiasına yanıt...

 14.12.2018 - 14:11
kanlicada-otomobil-denize-uctu.jpg

Kanlıca Sahili'nde aracıyla denize düşen kadın böyle kurt...

 14.12.2018 - 12:15

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP