Ankara'da köpekler, yere düyen adamı defalarca ısırdı
Ankara'da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişiyi köpekler yere yatırıp defalarca ısırdı. Ankara Yenimahalle'de Şehit Süleyman Şahin Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş bir grup sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerin bacağını ısırması sonucu yere yığılan adam kendini elleriyle savunmaya çalıştı. Çevresini saran çok sayıda köpeğin ısırıkları sonucu yaralanan can havliyle ayağa kalkarak bölgeden koşarak uzaklaştı. Aynı cadde üzerinde köpeklerin saldırısına uğrayan başka bir vatandaş elindeki poşetle kendini savunarak saldırıdan kurtuldu. Bölgede sık sık bu tür köpek saldırılarının gerçekleştiğini belirten vatandaşlar yetkilililere önlem alma çağrısı yaptı.
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