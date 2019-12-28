Ankara'da Libya tezkeresi hazırlığı

Libya'nın askeri destek talep etmesinin ardından Ankara'da bu konudaki hazırlıklar hız kazandı. Önümüzdeki hafta asker gönderme tezkeresinin Meclis'e gelebileceği ifade ediliyor. Özgür Akbaş, NTV canlı yayınında gelişmeleri anlattı.
NTV Haber 28.12.2019 - 00:11| Son Güncelleme : 28.12.2019 - 00:13
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