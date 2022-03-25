Ankara'da markette şeker kavgası çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir süpermarkette iddiaya göre market çalışanları, toplu şeker almak isteyen bir gruba "toplu şatışımız yok" dedi. Kavga bunun üzerine çıktı. Market çalışanları, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
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NTV Haber 25.03.2022 - 01:38| Son Güncelleme : 25.03.2022 - 01:48
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