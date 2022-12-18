Ankara'da MS hastası müzisyene yumruklu saldırı

Ankara'da rock müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında ayağına bastığını iddia eden kişinin yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren müzisyenin MS hastası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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