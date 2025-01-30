Ankara'da otomobil öğrencilerin arasına daldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil, araçların kaldırıma park edilmesi nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan öğrencilerin arasına daldı. 2 öğrencinin yaralandığı kazada sonrası sürücü otomobille olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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