Ankara'da sağanak sele neden oldu

Başkent Ankara, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle sele teslim oldu. Özellikle Yenimahalle ve Keçiören gibi ilçelerde alt geçitler göle döndü, pek çok araç su altında kaldı. Selden etkilenen pek çok ev de vardı. Haber: ÖZDEN ERKUŞ Kamera: NAMIK OKUTAN

NTV Haber 12.06.2020 - 04:22 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 04:33

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