Ankara'da sahte içkiye gerçek bandrol (İflas eden firmanın bandrolleri satın alınmış)
Ankara Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi. Ancak sahte içki şişelerinin üzerinde gerçek bandroller vardı. Peki bu olay nasıl oldu? NTV ekibinden Gökhan Gerçek, ayrıntıları aktardı.
26.12.2019 - 11:29| Son Güncelleme : 26.12.2019 - 11:32
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