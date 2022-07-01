Ankara'da sel can aldı: Busenur Doğanay hayatını kaybetti

Ankara'da yoğun yağış yine sele neden oldu. Keçiören, Yenimahalle, Ostim ve İvedik bölgelerine 20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Keçiören'de suyun dolduğu zemin katta oturan bir genç kadın boğularak hayatını kaybetti. NTV ekibinden Serkan Kaya aktardı.

Haberler - NTV 01.07.2022 - 10:38 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 11:06

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