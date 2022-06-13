Ankara’da selde sürüklenen aile aracın camından kurtarıldı

Ankara’da dün yaşanan sel felaketinde Akyurt ilçesinde otomobilde sürüklenen bir ailenin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekibi, suyla dolan araçtaki küçük çocuk ile anne ve babasını camdan çıkararak kurtardı.

Haberler - DHA 13.06.2022 - 16:16 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 16:28

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