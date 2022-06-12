Ankara’da sele kapılan motokurye yaşam savaşı veriyor
Ankara’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mamak Misket mahallesinde bir motokurye sele kapılarak otomobil altında sıkıştı. 36 yaşındaki Samet Ç, çevreden koşanların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan motokurye yaşam savaşı veriyor.
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İHA - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 10:04| Son Güncelleme : 12.06.2022 - 10:16
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