Ankara’da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, aşırı yağışın ardından meydana gelen sele kapıldı. Sel nedeniyle yol trafiğe kapanınca, bekleyen onlarca sürücüden biri de motorcunun zor anlarını cep telefonuyla kaydetti. İşte o anlar...

Haberler - İHA 15.06.2022 - 09:56 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 10:05

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