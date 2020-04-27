Ankara'da sokağa çıkma yasağını delenler parkta 'Uzun eşek' oynadı
Ankara'nın Mamak ilçesinde çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup kişi sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler, ceza yememek için düşe kalka kaçtılar.
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İHA 27.04.2020 - 09:21| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 09:37
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