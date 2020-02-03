Ankara'da virüs karantinasındaki muhabir hastanedeki durumu anlattı

Wuhan'dan tahliye edilen 32'si Türk, 61 kişinin Ankara'da bulunan Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantina süreci devam ediyor. 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı bilinen kişiler bugün ikinci gününde. O hastanede, virüs karantinasında bulunan AA muhabiri Ali Murat Alhas NTV ekranında yaşadıklarını anlattı.

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