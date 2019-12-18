Ankara'da yoğun sis etkili oluyor (Ulaşımda aksama)

Ankarada beklenen yoğun sis etkisini göstermeye başladı. Görüş mesafesinin oldukça düşmesi ile ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi. Ankara Valiliği ise hava muhalefetine karşı önlem aldıklarını bildirdi. NTV muhabiri Serkan Kaya Ankaradan aktardı.

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