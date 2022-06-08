Ankara'daki sağanakta otomobiller sürüklendi

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta hareket halindeki otomobiller akıntıya kapılarak sürüklendi. Çankaya Gökkuşağı Mahallesi 1214'üncü sokakta sağanak nedeniyle park ve hareket halindeki otomobiller ile bir kurye motosikleti sürüklenirken, bölgedeki eğimli arsalarda da yer yer toprak kaydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine sokakta temizlik çalışması başlattı.
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Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 04:15| Son Güncelleme : 08.06.2022 - 04:22
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