Ankara’dan havalanan jetle irtibat koptu

23.12.2025 22:30

DHA

Ankara'dan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın içinde bulunduğu Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçakla irtibatın kesildiğini açıkladı.