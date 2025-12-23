Ankara’dan havalanan jetle irtibat koptu
23.12.2025 22:30
DHA
Ankara'dan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın içinde bulunduğu Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçakla irtibatın kesildiğini açıkladı.
