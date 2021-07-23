Anne, 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu

İstanbul Küçükçekmece'de İsminin Defne olduğu öğrenilen kız çocuğu minibüste yalnız başına yolculuk yapıyordu. Bu sırada yolculardan Mahmut Elkatmış küçük kızı fark etti, diğer yolculara kızın yakınları olup olmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alan yolcu Elkatmış 5 yaşındaki Defne'yi Küçükçekmece Polis Merkezi'ne teslim etti.

NTV 23.07.2021 - 13:51 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 14:01

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