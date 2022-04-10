Anne ile bebeğin olduğu araca saldırmıştı: Küçümseyince kaldıramadım
İstanbul Maltepe’de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Utku Karataş serbest bırakıldı. Pişman olduğunu söyleyen Karataş ‘‘Kız arkadaşımın, arkadaşlarımın yanından küçümseyince kaldıramadım. Kendimi düşük hissettim.Öyle bir şey yaptım’’ dedi. Karataş’ın silah bulunan bir otomobille drift yaparken çekilmiş görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı da ortaya çıktı.
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