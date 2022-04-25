Anne ile çocuğunun olduğu aracın önünü kesip saldırdı

İstanbul Kağıthane’de bir sürücü trafikte tartıştığı kadın sürücünün önünü kesip aracına saldırdı. 29 yaşındaki Onur Ü. kadın sürücünün yanında çocuğunun olmasını umursamadan araca yumruk ve tekmeler attı. Neye uğradığını şaşıran İpek D., 11 yaşındaki kızıyla beraber araçta bekledi. Saldırgan sürücüyü yanındaki bir kadının sakinleştirmeye çalıştığı anlarda İpek D. olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Onur Ü. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 10:47 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 10:57

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