Anne ile kızı dolapta yakalandı

Yalova'da bir pazarda yankesicilik yapan anne ile kızı polis operasyonuyla evlerinde yakalandı. Dolapta, yorganların arasında yakalanan 37 yaşındaki S.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 14 yaşındaki kızı H.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği hrısızlık anlarında, annenin pazarda alışveriş yapan bir kişinin çantasından cüzdanını çaldığı ve sonra kızına verdiği görülüyor.
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